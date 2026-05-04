脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が6月10日より、日本テレビで放送開始することが決定した。主演を務めるのは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME。【写真】元・伝説スケバン！冨田菜々風・鈴木瞳美ら主演4人のソロカットオークラが今回、バカリズムや東京03などの映像を手掛け『架空OL日記』（読売テレビ）や『住住』（日本テレビ系）