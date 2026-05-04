ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、嫌いな芸人についてぶっちゃける場面があった。

「嫌いな芸人はいますか?」と質問されると、尾形は「1人だけいるのよ。これを言って相手がおいしくなるのも嫌なくらいで。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた。

尾形が「暴力が凄くて。あとあの人って、人を見るから。先輩からしたら、かわいい後輩のイメージだと思うけど。後輩からしたら…」と続けると、かのは「あの人がそんなことするって思わないっすね」と驚きを語る。

尾形は「めちゃくちゃするからね。俺が見た人間の中で一番やばいと思う。人をものとしか思ってないからね。そこに愛とか感情は絶対ないと思う。（視聴者は）分からないと思う。やっぱり頭は良いし、腕はたしかだから。面白いんだけど、人としては終わってるなって」といい「こんなに言うの初めてなんだけど大丈夫?ボッコボコにされるんじゃない?」と苦笑していた。