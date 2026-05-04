九州女子サッカーリーグ＝Qリーグは2部制で、1部には神村学園高等部を含む8チーム、2部には今季昇格した社会人チーム・ミゴカリッサ鹿児島を含む9チームが参戦しています。 ミゴカリッサは、4年後にプロリーグ＝WEリーグへの参入を目指していて、まずは今季、Qリーグ2部で上位2チームに入り、1部への自動昇格を目指しています。 そんなミゴカリッサのホー