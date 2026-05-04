欠航が続く「フェリー屋久島2」、きょう4日はいわさきグループの貨物フェリー「ぶーげんびりあ」を臨時運航する予定でしたが、強風のため欠航となりました。 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 今月6日までの欠航が決まっていて、いわさきグループの貨物フェリー「ぶーげんびりあ」をきょう