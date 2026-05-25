昨夜（24日）岡山県倉敷市で自宅を放火した疑いで50歳の会社員の女が緊急逮捕されました。 【写真を見る】息子の部屋を放火した疑い50歳の母親を緊急逮捕「部屋を燃やしたことに間違いないです」【岡山】 母親が長男の部屋を放火か 警察によりますと、女（50）は午後9時半ごろ、倉敷市福田町古新田の自宅の２階にある会社員の長男（32）の部屋に放火した現住建造物等放火の容疑が持たれています。出火当時、家にいた長男が