俳優の市原隼人が4日にinstagramを更新。現在の心境をつづると、ファンから労いの言葉が多数寄せられた。【写真】ボロボロの台本“甘利田”のメガネも「精魂尽き果てた」という言葉から始まる投稿で、市原は「少しづつ日常を取り戻していこう。忘れられない日を何度も過ごした。ただ、温かな心が満たされてる…」とコメント。あわせて、メガネの写真や、表紙に“給食”の文字が見える使い込まれた台本の写真を公開した。20