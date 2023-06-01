中国で開催されていたU-17女子アジアカップは５月17日に決勝が開催され、U-17日本女子代表は、前回大会の決勝で敗れた北朝鮮と対戦。１−５でまさかの完敗を喫した。30分に先制を許したリトルなでしこは、50分に２点目を奪われると、53分に林祐未のゴールで１点を返したものの、55分、81分、89分と失点を重ねて、なす術なく敗れた。北朝鮮はとりわけアンダー世代では強豪とはいえ、日本の大敗は韓国のメディアにも驚きを与え