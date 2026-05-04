6月19日より新宿ピカデリーほかにて全国公開される映画『億万長者の不都合な終末』の本予告と場面写真が公開された。 参考：富裕層だけが死に至るパンデミックを描く『億万長者の不都合な終末』6月19日公開決定 本作は、『プラットフォーム』のガルデル・ガステル＝ウルティア監督による階級逆転エンターテインメント。『プラットフォーム』の製作チームと、パブロ・ラライン率いるプロダク