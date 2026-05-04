6月19日より新宿ピカデリーほかにて全国公開される映画『億万長者の不都合な終末』の本予告と場面写真が公開された。

参考：富裕層だけが死に至るパンデミックを描く 『億万長者の不都合な終末』6月19日公開決定

本作は、『プラットフォーム』のガルデル・ガステル＝ウルティア監督による階級逆転エンターテインメント。『プラットフォーム』の製作チームと、パブロ・ラライン率いるプロダクションがタッグを組み、「リッチフルエンザ」と呼ばれる、ビリオネアやミリオネアといった上流階級だけが感染する謎の奇病が蔓延した世界を描き出す。“歯が白く輝いた者から死に至る”という未曾有のパンデミックに見舞われ、成功の象徴だった“富”が“淘汰の印”へと変わり、資本主義の社会が崩壊していくさまがブラックユーモアを交えて映し出される。

家庭を顧みずキャリアにすべてを捧げてきた主人公・ローラを演じるのは、『ジェミニマン』や『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』などのメアリー・エリザベス・ウィンステッド。そんな妻に呆れつつも、共にパンデミックに巻き込まれていく夫・トニー役を、『ジュラシック・ワールド／炎の王国』などのレイフ・スポールが務める。さらに、超リッチな大富豪セバスチャン・スネイル役に『ハリー・ポッター』シリーズのティモシー・スポールが名を連ねるほか、ロレイン・ブラッコ、ジョナ・ハウアー＝キングらが共演する。

ストリーミング・プラットフォームの重役プロデューサーであるローラは、家庭を顧みず自身のキャリアにすべてを捧げてきた。華やかな映画業界での成功を目前にしたその矢先、世界では裕福な人々を次々と死に至らしめる奇病“リッチフルエンザ”が突如発生し、資本主義に支配された現代社会は瞬く間にカオスへと陥る。富が死を招くその極限状態のなかで、ローラが下す究極の決断とは。

映画『億万長者の不都合な終末』予告編 公開された本予告は、「世界中の皆様へ大切なお知らせ」という不穏なアナウンスから始まる。アナウンスは「資本主義社会、終了のお知らせです」と続き、歯が輝いた者から死に至るという奇病“リッチフルエンザ”の正体が明らかになる。長者番付上位層、金持ちのボンボン、第一級の敏腕投資家など富裕層たちの歯が不自然に白く輝くシーンが次々と映し出され、世界は大パンデミックに襲われていく。上昇志向のローラは、目前に迫った理想の生活を前に“階級逆転”に巻き込まれていく。

あわせて公開された場面写真には、オークション会場で巻き起こる異変に戸惑いと恐れを浮かべるローラの姿や、混沌を極める街の様子、歯が光る大富豪、パンデミック後の“資本主義が終焉”したと思わせる世界の様子が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）