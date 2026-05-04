ここまで2連敗のモンテディオは3日、ホームで栃木SCと対戦しました。前半30分栃木に先制点を許しますが、その8分後の前半38分ー。高橋のゴールで同点に追い付き前半を1対1で折り返すと後半10分。氣田のシュートでリードを奪います。その後、栃木に追いつかれ、そのままPK戦に突入します。PK戦栃木の2人目をゴールキーパー渋谷が抑えると山形の5人目、寺山が決め、モンテディオがP