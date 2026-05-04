【機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート1】 5月中旬 発売予定 価格：1個600円 バンダイは、カプセルトイ「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート1」を5月中旬に発売する。価格は1個600円。 本製品は2017年、2023年などに発売した「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド」を、仕様やカラーを変えて販売するもの。「シャア専