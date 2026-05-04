【機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート1】 5月中旬 発売予定 価格：1個600円

バンダイは、カプセルトイ「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート1」を5月中旬に発売する。価格は1個600円。

本製品は2017年、2023年などに発売した「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド」を、仕様やカラーを変えて販売するもの。「シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）」、「ユーマ・ライトニング専用ザクII」、「高機動試作型ザク」、「ザクタンク（グリーン・マカク）」の4種をラインナップしている。

いずれもカプセルレス仕様で、組み立てるとザクの頭部が完成する。モノアイが可動し、モノアイ基部まで精密に造形されているのが特徴だ。従来品を持っていた人も、カラーや造形の違いで楽しめるだろう。

シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）

ユーマ・ライトニング専用ザクII

高機動試作型ザク

ザクタンク（グリーン・マカク）

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