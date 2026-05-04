ギャル風デザインの工事看板がSNS上で大きな注目を集めている。「花巻空港近くの工事用看板。ギャルが働いているのでしょうか・・・。」とその模様を紹介したのは岩手県在住のtetsuさん（@tetsu_FeI）。【写真】敬語ゼロ、タメ口、ド派手な色づかいで注意するギャル工事看板「500m先工事中ガチで作業してっから」「徐行ゆっくり走ってチョベリグ〜」といった懐かしの平成ギャル用語を用いたハデハデの看板。工事を知らせるもの