ギャル風デザインの工事看板がSNS上で大きな注目を集めている。「花巻空港近くの工事用看板。ギャルが働いているのでしょうか・・・。」とその模様を紹介したのは岩手県在住のtetsuさん（@tetsu_FeI）。



【写真】敬語ゼロ、タメ口、ド派手な色づかいで注意するギャル工事看板

「500m先工事中 ガチで作業してっから」「徐行 ゆっくり走ってチョベリグ〜」



といった懐かしの平成ギャル用語を用いたハデハデの看板。工事を知らせるものとは思えぬデザインだが、インパクトがあってこれはこれで注意喚起には向いているのかもしれない。



tetsuさんにお話を聞いた。



ーーこの看板をご覧になった際のご感想を。



tetsu：見た時一瞬「えっ」となりました。エヴァ風の看板は見たことがあったのですがギャル語は初めてだったので、用事を済ませて帰り道に車を停めて写真を撮りました。黒とピンクという色使いもあってかなり目立つしギャル語というのもおもしろいなと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



tetsu：Xの通知は切っていたのですが、見る見るうちにいいね、リポストされて驚きました。コメントでこの看板が株式会社ゼストシステムで作っていることを教えてもらったり、「ギャル語だけど平成だよね〜」といったコメントでやり取りしたりと、楽しかったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「書いてある台詞に年代を感じてしまう」

「これ山形でも使用してるの見たことありますね」

「『世界の何だコレ！？ミステリー』で放送されていました！看板が目立つことと合わせて、 考案者はギャルが好きという制作理由を 業者がインタビューに答えていました(^-^)」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。tetsuさんが言うようにこの看板は株式会社ゼストシステム（北海道東神楽町）から発売されている。ご興味ある方はぜひホームぺージをチェックしていただきたい。



なおtetsuさんは看板や標識が好きで、日頃から見かけた看板などの写真を撮影。加えて方言好きということもあり『イワテノホウゲンシリーズ』というグッズを製作、販売している。いずれもユーモアと温かみのあるものばかりなので、同好の方はぜひご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）