ロッテは5月2日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）試合後、社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の一環として、「マリーンズ・食育キッズボールパーク supported by 北辰水産」の第1回を実施した。子どもたちにボールに触れる機会やスポーツに親しむ機会を提供するとともに、野球やマリーンズをより身近に感じてもらうことを目的として実施。なお、2026年シーズンから水産エンターテインメントカンパニーである株式会社北