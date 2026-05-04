目と鼻の先の草江駅空港といえば、特に地方では中心市街地から連絡バスやマイカーで向かうのが当たり前です。ただ、ちょっとがんばれば鉄道駅から直接歩いて行ける空港も多く存在します。今回は駅から空港まで3km以内、だいたい徒歩30〜40分程度の距離に位置する「空港駅を名乗らないけど空港に近い駅」を取り上げます。【写真】実は空港に近い駅を見る空港駅を名乗らないけど最も空港に近い駅は、JR宇部線の草江駅です。山口