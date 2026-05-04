目と鼻の先の草江駅

空港といえば、特に地方では中心市街地から連絡バスやマイカーで向かうのが当たり前です。ただ、ちょっとがんばれば鉄道駅から直接歩いて行ける空港も多く存在します。今回は駅から空港まで3km以内、だいたい徒歩30〜40分程度の距離に位置する「空港駅を名乗らないけど空港に近い駅」を取り上げます。

【写真】実は空港に近い駅を見る

空港駅を名乗らないけど最も空港に近い駅は、JR宇部線の草江駅です。山口宇部空港から550m、徒歩8分。さすがに近すぎて、空港のウェブサイトや空港内の案内にも草江駅の存在は書かれています。

ちなみに大阪メトロ谷町線の八尾南駅から八尾空港までは450ｍ、徒歩6分でさらに近いですが、定期便がない空港のため実用的ではありません。

JR山陰本線の鳥取大学駅から鳥取空港までは1.5km、徒歩21分ほど。ちょっと遠いですが、歩けない距離ではありません。

西武多摩川線の多摩駅から調布飛行場までは1.7km、徒歩23分。京王線西調布駅からも2km、徒歩28分と歩ける距離です。

滑走路が短いためチャーター機などしか発着していませんが、福井空港はえちぜん鉄道の西春江ハートピア駅から1.7km、徒歩24分。ハピラインふくい春江駅から1.9km、徒歩26分の距離です。

JR石北本線西女満別駅から女満別空港までは1.9km、徒歩24分です。直線距離だと500mほどと近いですが、道がないため大きく遠回りすることになります。

まだまだある空港に近い駅

JR山陽本線岩国駅から岩国空港までは2.1km、徒歩29分です。なお、岩国空港はアメリカ軍との共同使用空港でもあります。

名鉄小牧線の味美駅から名古屋飛行場までは2.9km、徒歩40分です。やや遠いですが、「あいち航空ミュージアム」もあります。

秋田内陸縦貫鉄道の縄文小ヶ田駅から大館能代空港までは2.9km、徒歩42分です。これはさすがに、クマも出る地域なのでクルマを使った方が良いでしょう。

なお、空港が目の前にあるのにアクセスしづらい駅もあります。JR山形線神町駅と山形空港です。滑走路と駅は500mも離れていませんが、道がないため歩くと3.5km、徒歩49分もかかります。山形新幹線さくらんぼ東根駅の方がやや近いですが、3.3km、徒歩46分と、さすがに実用的ではありません。

空港駅があるけど、他の駅からもアクセスできる駅もあります。阪急宝塚本線と大阪モノレールの蛍池駅から伊丹空港までは1.4km、徒歩21分です。モノレールの大阪空港駅はありますが、蛍池駅から歩く人も見られます。

正規の空港駅と大差ない利便性のある駅もあります。京成電鉄と芝山鉄道の東成田駅です。この駅は元々、成田空港駅として建設されたため、成田空港まで650m、徒歩11分の近距離にあります。空港第2ビル駅とも徒歩の連絡通路があります。

筆者（安藤昌季：乗りものライター）は交通費を浮かすために、徒歩30分くらいなら歩くことも多いです。非常時など、歩けることを把握しておくのは無意味ではないかもしれません。