憲法記念日の3日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に高市総理大臣がビデオメッセージを寄せ、「国会で決断のための議論を進めていく」との考えを示しました。海外訪問中の高市総理は、改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、国際情勢や安全保障環境などを挙げて憲法が施行された「79年前と比べ、全く異なるものとなっている」と指摘しました。高市総理：（憲法は）時代の要請に合わせて、本来、定期的な更新が図られるべきだ