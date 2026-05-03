改憲派の集会に高市総理がビデオメッセージ「国会で決断のための議論進める」　国民・玉木代表らも参加　護憲派の集会には立憲幹部ら登壇

憲法記念日の3日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に高市総理大臣がビデオメッセージを寄せ、「国会で決断のための議論を進めていく」との考えを示しました。

海外訪問中の高市総理は、改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、国際情勢や安全保障環境などを挙げて憲法が施行された「79年前と比べ、全く異なるものとなっている」と指摘しました。

高市総理：

（憲法は）時代の要請に合わせて、本来、定期的な更新が図られるべきだ。我々、自民党は憲法改正に向け、全国各地で国民の皆さまへの丁寧な説明を行っていく。

そして、「各党の協力を得ながら、国会において決断のための議論を進めていく」と述べました。

集会には、与党の自民・維新に加え国民民主党の玉木代表らも参加しました。

一方、護憲派の都内の集会では、立憲民主党などの幹部らが登壇しました。

立憲民主党・吉田常任幹事会議長：

憲法を変えるのではなくて、守り、生かすために全力を挙げる決意だ。

共産党・田村委員長：

改憲反対、軍拡反対、この圧倒的な世論を国民の中に全国津々浦々に広げていく。

改正を目指す高市総理や与党を批判しました。