5月3日、京都競馬場で行われた伝統の長距離G1、天皇賞・春（芝3200m）は、クロワデュノールがゴール前の大激戦を制して、G1・4勝目をマークした。2番人気に支持され、同レース9勝目がかかっていた武豊騎手のアドマイヤテラは、道中後方4番手からの競馬で、最後は直線で差し脚を伸ばしたが、3番手入線でレースを終えた。【レース動画】クロワデュノールが大激戦を制する…天皇賞・春