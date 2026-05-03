敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は2日（日本時間3日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2戦連発が期待されたが、4打数無安打、2三振だった。チームは4-0で5連勝。地元局の中継では、前日のベンチで行った同僚とのセレブレーションに脚光が当てられ、その経緯が明らかになった。話題となったのは「寿司セレブレーション」だ。5回にソロを放った24歳のコルソン・モンゴメリーがベンチに