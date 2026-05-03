マリナーズは２日（日本時間３日）、球団の黄金時代を築いた名投手ランディ・ジョンソン氏（６２）の背番号「５１」を永久欠番とする式典を本拠Ｔモバイルパークで開催した。昨年に同じ５１番を背負い、米野球殿堂に選出されたイチロー氏が永久欠番となることが決定。この時の式典に、イチロー氏の前に５１番をつけていたジョンソン氏も招待され、今年に欠番セレモニーを開催すると発表されていた。「この偉大な番号を、イチロ