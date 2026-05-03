◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会新潟選抜―巨人３軍（３日・ハードオフ新潟）社会人野球のＪＡＢＡ選抜新潟大会に出場している巨人３軍は３日、予選リーグ３戦目の新潟選抜戦に望み、規定により８回コールドで９―２で勝利した。社会人の一発勝負を経験して成長に役立てて欲しいとの首脳陣の意向で２軍から参加のドラフト６位ルーキー・藤井健翔内野手は「２番・ＤＨ」で出場。３回の第２打席で腕に死球を受けて代走を送られ交代した