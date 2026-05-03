先日行われた、自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部と金融調査会の合同会議。そこで対策が急務とされたのが、今月発表された新型AI「クロード・ミュトス」。【映像】ミュトスの脅威（5秒でわかる詳細）システムの脆弱性を発見する能力が高いが、その一方で、サイバー攻撃など悪用される恐れが指摘されるなど、まさに諸刃の剣ともいえる超高性能AIだ。特に懸念されているのが、金融システムへの影響。悪用された場合、