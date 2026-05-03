◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山崎伊織投手が３日、実戦復帰のマウンドでわずか２球で緊急降板となった。初回、歓声に包まれながらマウンドに立った山崎だったが、先頭の岸本へ、２球目を投げ終えたところで、自らベンチへ向かって違和感を訴えた。駆けつけたトレーナーとともにそのままベンチへ。そのまま交代となって２番手・松浦がマウンド煮上がった。山崎は右肩のコンデ