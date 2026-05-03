西武鉄道の次世代を担う注目の「サステナ車両」が、ついにその姿を現します！2026年6月6日（土）、武蔵丘車両検修場で開催する「西武・電車フェスタ2026」で、新型車両「7000系」が初お披露目されることが決定しました。譲受車両を有効活用する「サステナ車両」公開に加え、今年は運行開始10周年を迎える「西武 旅するレストラン 52席の至福」の特別ブランチ・カフェ営業も実施。通常は予約困難な人気列車の車内を体験できる貴重な