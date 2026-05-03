

西武鉄道の次世代を担う注目の「サステナ車両」が、ついにその姿を現します！2026年6月6日（土）、武蔵丘車両検修場で開催する「西武・電車フェスタ2026」で、新型車両「7000系」が初お披露目されることが決定しました。

譲受車両を有効活用する「サステナ車両」公開に加え、今年は運行開始10周年を迎える「西武 旅するレストラン 52席の至福」の特別ブランチ・カフェ営業も実施。通常は予約困難な人気列車の車内を体験できる貴重な1日となります。

そのほかにも、フェスタ会場内には「ここでしかできない体験」が凝縮されています。家族で楽しめる体験型企画を入場無料・予約不要で楽しめる、初夏のビッグイベントの全貌をチェックしましょう。

大迫力の車両基地を探検！「西武・電車フェスタ2026」

飯能〜高麗駅間の臨時各駅停車運行に使用する「昭和トレイン」

2026年6月6日(土)の10時〜16時30分まで、埼玉県日高市で開催する「西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場」。今年も入場無料で事前の申し込みも不要です。会場は、西武池袋線の高麗駅から徒歩約15分でアクセスが可能。定期列車の他、飯能〜高麗駅間で臨時各駅停車を運転します。駐車場はないため、公共交通機関で向かいましょう。

実演・体験イベントを多数実施

「運転シミュレータ体験」は4月30日14:00〜西武線アプリで申込受付（先着順）

会場内では、普段は見ることができない電車に台車を入れる作業の実演や、電車を載せて水平移動する大型機械「トラバーサー」の乗車体験、軌陸車の展示・作業実演、作業映像の公開といった、鉄道ファンや子どもたちの好奇心を刺激する企画が多数用意されています。ミニ電車乗車体験のような当日受付のコンテンツと、運転シミュレータ体験など西武線アプリで事前申込制のコンテンツがあるため、事前に確認しておきましょう。

サステナ車両「7000系」初お披露目も！

サステナ車両「7000系」

撮影会や展示イベントも多数開催。線路の歪みをミリ単位で補正する大型保線機械「マルチプルタイタンパー」の展示やこども制服撮影会、西武鉄道キッズクラブ会員限定の「らびゅーくん」撮影会（無料・西武線アプリ事前予約制、ただし応募多数の場合は抽選）など、家族で楽しめるコンテンツも充実しています。

そして、目玉は何と言っても「52席の至福」とともに展示されるサステナ車両「7000系」の初お披露目。撮影は5分間ずつ約70人の完全入換制で実施。事前申込みは不要で、会場で並べば何度でも撮影できます。

【参考】西武「サステナ車両」続報！東急からの譲受車両は「7000系」に デザインも決定、2026年度デビューへ（※2025年10月掲載） https://tetsudo-ch.com/13014959.html

10周年記念！「52席の至福」が会場限定カフェに

観光列車「西武 旅するレストラン『52席の至福』」

今年のフェスタの大きな目玉となるのが、西武 旅するレストラン「52席の至福」の特別営業です。同列車は2026年4月に運行開始10周年を迎え、フェスタ会場ではそれを記念した特別な企画を展開します。

「５２席の至福」ブランチコースとカフェ営業時の特製デザート

会場内に留め置かれた「52席の至福」の車内では、ブランチコースの営業「52FES.ブランチ『SHIFUKU』」とカフェ営業「52FES.カフェ『MUSASHI』」を実施。予約が取りにくい人気レストラン列車の優雅な雰囲気を手軽に体験できるまたとないチャンスです。西武線アプリでの事前申込制となっていますので、興味がある人は早めにチェックしましょう。

「ビール特急2026」運行も

「ビール特急」イメージ

フェスタ開催日の6月6日(土)には、特急レッドアロー号の車内に特設バーカウンターを設けた「ビール特急2026」を運行します。当日は「風薫る初夏のビール旅」と銘打ち、西武新宿発〜西武秩父行き（午前）、西武秩父発〜西武新宿行き（午後）の臨時列車を設定。フェスタ会場の最寄り駅である高麗駅にも停車しますが、残念ながら執筆時点の空席状況を見ると、6月6日のビール特急は売り切れとなっています。

なお「風薫る初夏のビール旅」は6月7日（日）にも運行します。また、ビール特急は5月29日(金)〜31日(日)にかけて、埼玉西武ライオンズのOBである辻発彦氏や渡辺久信氏が同乗する「野球応援ビール旅（西武新宿発〜西武球場前行き）」も運行します。こちらは執筆時点で販売受付中です。

【参考】西武鉄道「ビール特急2026」運行！ 10000系レッドアローが“走るビアガーデン”に！ 辻発彦氏ら出演の野球応援列車も登場 予約方法・価格まとめ（※2026年4月掲載）https://tetsudo-ch.com/13027288.html

10年の歴史を刻み愛され続ける「52席の至福」と、これから新たな歴史を創り出す「7000系」。今年の西武・電車フェスタは、西武鉄道のこれまでの歩みと、サステナブルな未来への挑戦を同時に体感できる、例年以上に中身の濃いイベントになりそうです。6月6日は、カメラと歩きやすい靴を持って、初夏の秩父路・武蔵丘へと足を運んでみませんか。

（画像：西武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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