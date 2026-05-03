『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）公式Xが4月25日にオフショットを公開。俳優、ナレーターとして活躍する出演者の写真を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】イケおじ化が進む63歳ハーフ俳優公式Xが投稿したのは、昨年9月に撮影現場で川平慈英の誕生日を祝った際のオフショット。写真には衣装のスーツ姿で弾ける笑顔を見せる川平や、共演者がバースデーケーキを持った川平を囲んだ記念ショットも収められて