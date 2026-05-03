「見た目若すぎん？」「40代に見える」63歳のハーフ俳優、印象激変の今「イケおじ化してますやん」
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）公式Xが4月25日にオフショットを公開。俳優、ナレーターとして活躍する出演者の写真を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】イケおじ化が進む63歳ハーフ俳優
公式Xが投稿したのは、昨年9月に撮影現場で川平慈英の誕生日を祝った際のオフショット。写真には衣装のスーツ姿で弾ける笑顔を見せる川平や、共演者がバースデーケーキを持った川平を囲んだ記念ショットも収められている。
本作では極秘防衛機関「CODE」司令官、コードナンバー：ゼロを演じている川平。ヒゲとスーツでスタイリッシュな印象を見せる63歳の彼の姿にファンからは「慈英さん若っ」「見た目若すぎん？」「見た目だけだったら全然40代に見える」「イケおじ化してますやん」などの声が集まっている。
引用：『仮面ライダーゼッツ』公式X（@nishinomiki_official）
【写真】イケおじ化が進む63歳ハーフ俳優
公式Xが投稿したのは、昨年9月に撮影現場で川平慈英の誕生日を祝った際のオフショット。写真には衣装のスーツ姿で弾ける笑顔を見せる川平や、共演者がバースデーケーキを持った川平を囲んだ記念ショットも収められている。
本作では極秘防衛機関「CODE」司令官、コードナンバー：ゼロを演じている川平。ヒゲとスーツでスタイリッシュな印象を見せる63歳の彼の姿にファンからは「慈英さん若っ」「見た目若すぎん？」「見た目だけだったら全然40代に見える」「イケおじ化してますやん」などの声が集まっている。
引用：『仮面ライダーゼッツ』公式X（@nishinomiki_official）