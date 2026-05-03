世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシング史に刻まれる夜だった。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで、WBA、WBC、WBO世界同級1位の中谷潤人（M・T）との防衛戦で3-0の判定で勝利した。1年以上前に交わした約束。32戦無敗同士、どちらかに黒星がつく決戦。井上が互いのキャリアを懸けて、この日に証明したかったものとは。モンスターが東京ドームに君臨した。5万5000人