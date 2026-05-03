憲法記念日にあたり、最高裁判所の長官が会見し、5月から始まる民事裁判の手続きのデジタル化を念頭に、「増大する司法ニーズに的確に応えていく」と述べました。【映像】最高裁長官の会見の様子最高裁・今崎幸彦長官「裁判手続きのデジタル化は、国民の裁判へのアクセスの利便性を高めるとともに、裁判手続きを合理化、効率化して紛争解決機能を向上させる重要な取り組みです」21日に施行される改正民事訴訟法により申し立て