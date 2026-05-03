シント＝トロイデンMF伊藤涼太郎が決勝弾

ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎は現地時間5月2日に行われたユニオン・サン＝ジロワーズ戦に先発出場した。

劇的な後半アディショナルタイムの決勝ゴールを含む2-1の勝利に貢献。ベルギー紙「Het Belang van Limburg」は「またもや歓喜の瞬間！100分に伊藤がPKで勝利に導く」と本拠地を熱狂の渦に巻き込んだ背番号13の活躍を絶賛した。

試合は序盤に動いた。前半12分に相手DFが退場処分となり、シント＝トロイデンが数的優位に立つ。圧倒的にボールを支配するなか、伊藤はコーナーキックから決定機を演出。しかし、前半はスコアを動かせず「79パーセントのボール支配率を記録した」と伝えられている通り、攻めあぐねる展開が続いた。

後半に入っても伊藤を中心に攻勢を強めると、同メディアは「伊藤はふたたび2列目からコントロールされたシュートを放った」と言及している。後半41分にFWパプ・ムッサ・ディオプのゴールで先制したものの、終了間際に痛恨の同点弾を許す。だがドラマは最後に待っていた。

後半追加タイム、MF山本理仁がペナルティーエリア内で倒されてPKを獲得。この大仕事を任された伊藤は「仕事を完遂した。伊藤の100分のPKで歓喜に包まれた！」と報じられた通り、冷静にネットを揺らして勝負を決めた。「試合は劇的な結末を迎えた」と同メディアは言及し、試合はそのまま2-1で終了。シント＝トロイデンは首位チームを撃破する殊勲の勝利を飾っている。（FOOTBALL ZONE編集部）