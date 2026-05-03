＜キャデラック選手権3日目◇2日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、24位から出たこの日、3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」でラウンド。首位と14打差のトータル1アンダー・37位タ