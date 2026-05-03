米30億円大会 世界4位のキャメロン・ヤングが6打差単独首位 松山英樹は37位、久常涼は57位
＜キャデラック選手権 3日目◇2日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、24位から出たこの日、3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」でラウンド。首位と14打差のトータル1アンダー・37位タイに後退した。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場となる久常涼は、2度の3連続バーディを含む7バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「69」とスコアを伸ばしてトータル2オーバー。77位から57位タイに順位を上げている。世界ランキング4位のキャメロン・ヤング（米国）は、この日も「70」で回り、トータル15アンダーで単独首位をキープしている。6打差の2位には、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、キム・シウー（韓国）、クリストファー・レイタン（ノルウェー）の3人が並ぶ。前日2位につけていたジョーダン・スピース（米国）は「75」と落として、リッキー・ファウラー（米国）らと並んで12位タイで3日目を終えている。10年ぶりにドナルド・トランプ米大統領が所有するトランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターCで行われる米男子ツアーは、賞金総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）が懸けられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
キャデラック選手権 3日目の成績
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