◆高校野球春季兵庫県大会▽準決勝報徳学園６―１明石商（２日・ウインク球場）兵庫で準決勝２試合が行われ、報徳学園は中学時代にＵ―１５日本代表としてワールドカップに出場した谷口哲聖投手（２年）が公式戦初先発で４安打１失点完投し、明石商を下した。高砂は３季連続で甲子園に出場中の東洋大姫路に競り勝ち、初の決勝に駒を進めた。報徳学園の２年生右腕・谷口が気持ちの強さを見せつけた。大角健二監督（４５）の