◆高校野球春季兵庫県大会 ▽準決勝 報徳学園６―１明石商（２日・ウインク球場）

兵庫で準決勝２試合が行われ、報徳学園は中学時代にＵ―１５日本代表としてワールドカップに出場した谷口哲聖投手（２年）が公式戦初先発で４安打１失点完投し、明石商を下した。高砂は３季連続で甲子園に出場中の東洋大姫路に競り勝ち、初の決勝に駒を進めた。

報徳学園の２年生右腕・谷口が気持ちの強さを見せつけた。大角健二監督（４５）の「先発は初めてですが、相手のバッテリーも２年生なので燃えてくれれば…」という期待に応えた。

初回に３安打を浴び１点を失うが、２回以降は、わずか被安打１の計４安打７奪三振。「練習試合でも９回を投げたことがなかった」と公式戦初先発で１２６球で初完投した。

「沢田（悠佑）さん、江藤（達成）さん（ともに３年）がいいピッチングをしていたので負けてられないと思った」と先輩に続けと腕を振った。明石商の縦じまユニにも「いい具合にギアが上がってくれた。真っすぐで押せた」と力に変えた。

投手と遊撃手でプレーし、３月に最速１４４キロをマーク。指揮官は「これからも両方でやっていく」と二刀流の方針を明かすが、今大会は投手専任で調整している。

同級生の存在も刺激だ。中学３年で侍ジャパンＵ―１５で世界一に輝いた。センバツ優勝投手の大阪桐蔭・川本晴大も当時のチームメート。甲子園での活躍を見て「うれしかった。けど、悔しさもあります」と言う。「メンタルは強くありたいです。“負けん気”を大事にしています」。意気盛んなスター候補生が現れた。（高柳 義人）

◆谷口 哲聖（たにぐち・てっしょう）２０１０年１月８日、大阪・茨木市生まれ。１６歳。茨木南中では摂津リトルシニアでプレー。２４年に侍ジャパンＵ―１５日本代表に選出され、「第６回ＷＢＳＣ Ｕ―１５ワールドカップ」に出場、世界一に貢献した。好きなプロ球団はオリックス。１８０センチ、８０キロ。右投右打。