元プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）が2日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分）に出演。妻の北斗晶（58）への不満を訴える一幕があった。おしどり夫婦で知られる2人だが、佐々木が北斗に直接言えない不満を、番組を通じて打ち明けることに。佐々木は「孫の前では怒らないで」と小さな声で訴え、WEST.重岡大毅（33）から「言い方、弱っ！」とツッコまれた。佐々木は「息子たちの前で怒られると