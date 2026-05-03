俳優・中村雅俊（７５）の妻で俳優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ、本名中村淳子＝なかむら・じゅんこ）さんが４月２８日、死去した。７３歳。埼玉県出身。中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトで発表された。中村がデビュー２年目だった１９７５年、ドラマ「俺たちの勲章」で共演したのをきっかけに、７７年に結婚。おしどり夫婦として知られた。最愛の妻に先立たれ、中村は「今はその現実を受け止めること