芝クッション値9.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前10.1％、4角9.9％ダートG前9.5％、4角11.9％※土曜午前6時。雨は午後から。降り出す時間次第だが、そこまで影響はなさそう。芝は基本的に前有利。ダートはパワーが求められる。展開次第で差しも届く。