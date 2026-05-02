【ニューヨーク＝金子靖志】中国の傅聡（フーツォン）国連大使は１日、ニューヨークの国連本部で記者会見し、トランプ米大統領の訪中が実現した場合、封鎖が続くホルムズ海峡の問題が米中首脳会談の主要議題になるとの見通しを示した。傅氏はホルムズ海峡について、「一刻も早く開放する必要がある」と述べ、米イランの双方に通航制限や封鎖の解除を求めた。イラン産原油の取引を巡って米国が中国の石油会社や海運会社に課した