ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡嘉敷勝男＆竹原慎二＆畑山隆則ぶっちゃけチャンネル」が２日生配信を行った。ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級世界タイトルマッチ１２回戦が東京ドームで行われ、王者・井上拓真が、同級４位で元４階級制覇王者の井岡一翔に３―０の判定で勝利した。渡嘉敷氏は「年齢と階級の壁には勝てなかった。年齢だな」と指摘。「ここまでボクシング界を引っ張ってきた井岡選手だから。頑張ったと思うよ