◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）G大阪がリーグ戦では19年・札幌戦以来7年ぶりの5得点を挙げた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ベスト4の神戸を粉砕。アカデミー出身者が全ての得点に絡む中、2アシストを含めて3得点を演出したのがDF初瀬亮（28）だった。「古巣相手で気合が入っていたし、前節・京都戦は休めたのでリフレッシュした状態で臨めた部分もあった」前