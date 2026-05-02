ゴルフパートナーが発表している中古クラブランキング・ユーティリティ部門は、2カ月連続でピンの『G430』が1位を獲得した。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【中古UTランキング】1位〜10位を発表9モデルがピンとテーラー!?ベスト3は、前回と全く同じ面々となった。1位は2カ月連続で、昨年10か月連続で1位を獲得した2022年モデルの『