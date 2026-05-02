【モデルプレス＝2026/05/02】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第2弾が解禁された。【写真】24歳乃木坂メンバー、くしゃっと笑う自然体な可愛さ披露◆金川紗耶、1st写真集先行カット第2弾解禁本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが彼女の美しいスタイルを際立たせたカットになって