乃木坂46金川紗耶、ビーチでのオレンジビキニ姿 1st写真集先行カット第2弾公開
【モデルプレス＝2026/05/02】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第2弾が解禁された。
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本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが彼女の美しいスタイルを際立たせたカットになっている。
ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影されたカット。街のカラーと合わせたオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真爛漫な金川の魅力を引き立てた。鮮やかなカラーを大人っぽく着こなせるのは、抜群のビジュアルやスタイルを持つ彼女のなせる技。思わず一緒に海へ来たと錯覚してしまうような1枚となっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
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◆金川紗耶、1st写真集先行カット第2弾解禁
本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが彼女の美しいスタイルを際立たせたカットになっている。
◆金川紗耶、1st写真集
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
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