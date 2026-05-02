【モデルプレス＝2026/05/02】M!LKの塩崎太智（しおざき・だいち／25※「崎」は正式には「たつさき」）が、ファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward」（4月18日＠国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、シークレット出演の心境や、春夏に挑戦したいファッション、そして目覚ましい活躍を見せるバラエティ番組への向き合い方について語ってくれた。【写真】M!LK