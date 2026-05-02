M!LK塩崎太智、バラエティ活躍も評価を拒むワケ「相席食堂」水落ち裏話・“初期装備ニキ”ファッション事情も【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/02】M!LKの塩崎太智（しおざき・だいち／25※「崎」は正式には「たつさき」）が、ファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward」（4月18日＠国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、シークレット出演の心境や、春夏に挑戦したいファッション、そして目覚ましい活躍を見せるバラエティ番組への向き合い方について語ってくれた。
【写真】M!LKメンバー、会場沸かせたランウェイ
― 8年ぶりの「ガルアワ」で、今回はシークレットという形での出演です。ぜひ思いをお聞かせください。
塩崎：M!LKの中で1番ランウェイが向いてない人間なので、「シークレットが僕で良いんですか！？」って驚きでした。普段の私服がオシャレじゃないので、オシャレなアイテムを身に纏って歩くのが恥ずかしくて、いつもの初期装備（黒の半袖・短パン姿）で歩きたいなと思ったぐらいです（笑）。
― そんな“初期装備ニキ”の愛称でも親しまれている塩崎さんが春夏に挑戦したいファッションを教えてください！
塩崎：去年あの黒のTシャツを着すぎて、縮んでしまって（笑）。今年はオシャレな刺繍が入ったTシャツを探そうと思います！
― ちょっとだけ課金する？
塩崎：課金してみようかなと！黒の短パンもレベルを上げてオシャレなものを探してみようかなと思いつつ、やっぱり僕はユニクロさんが好きなので、ユニクロさんの中でまた違う半袖・短パンを探すと思います（笑）。
― 最近多くの番組に出演されており、特にバラエティでのご活躍が印象的です。「モデルプレス2026年ヒット予測」にも選出させていただきましたが、最近の活動に対する周囲からの反響はいかがですか？
塩崎：ありがとうございます！「テレビで見たよ！」と言っていただけることが増えて。そういう時の上手い返し方がまだわからなくて、今は「いやいやいや〜！」だけ言っているので、（佐野）勇斗にどういう返し方をしたらいいか、相談しようと思います（笑）。
― 先日、吉田仁人さんと曽野舜太さんにインタビューさせていただいたのですが、最近笑顔になったエピソードを伺った際に、塩崎さんのお名前が挙がって。吉田さんはバラエティで活躍する塩崎さんに対して、「まだまだいける！」とおっしゃっていました。
塩崎：メンバーみんな「バラエティ、お前すごいな」って言ってくれるんですけど、そんなん言わんといてほしいんです（笑）！
― というのも、お二人に読まれていました（笑）。塩崎さんは“評価を好まない”って。
塩崎：本当にその通り（笑）！僕が面白いわけじゃなくて、周りの芸人さんとか、編集の仕方とかでおもしろくしてくださっているので、僕は普通なんです。バラエティに出ている時も、楽しいから、めっちゃ楽しい。恥ずかしいから、めっちゃ恥ずかしい…みたいな。何も面白いことできてないので、「おもしろいね」って言われると「おもんないんで…」ってなってしまいます。
― その飾らない人柄が、視聴者の心を掴んでいるのかもしれないですね。「相席食堂」（朝日放送テレビ）での“水落ち”も話題になっていましたが、あれは覚悟を決めてバケツに飛び込んだのでしょうか？
塩崎：自分がテレビっ子で、「相席食堂」も見ていた番組の1つだったので、皆さんのような“水落ち”をどうしてもやりたくて、落ちる場所をずっと探していました。覚悟というよりも、バケツを見つけた瞬間に「お！ええやん！」と思って飛び込みました（笑）。
― 最後に、夢を追うモデルプレス読者へ向けて、塩崎さんが思う“夢を叶える秘訣”を教えてください。2025年9月のインタビューでは「続けること」と話していました。
塩崎：変わらないかもしれないです。昔、グループで「ガルアワ」のオープニングアクトに出させていただいた時は、M!LKのことを知ってくださっている方は少なかったと思います。でも、こうして活動を続けてきたことで、シークレットゲストとして呼んでいただけるようになって。本当に嬉しいです。やっぱり諦めずに続けることは大事だなと改めて思いました。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
2000年9月11日生まれ。和歌山県出身。俳優として、BSフジ／FOD「タクミくんシリーズ-Drama-」（2025）で初主演を務め、TBS「イグナイト-法の無法者-」（2025）、MBS「その着せ替え人形は恋をする」（2024）など数々の作品に出演。5人組ダンスボーカルユニットM!LKのメンバーとしても活動中。2026年9月より、M!LK史上最大規模となるアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”」をスタートさせる。
【Not Sponsored 記事】
◆塩崎太智、今年は“初期装備”アップグレード？
― 8年ぶりの「ガルアワ」で、今回はシークレットという形での出演です。ぜひ思いをお聞かせください。
塩崎：M!LKの中で1番ランウェイが向いてない人間なので、「シークレットが僕で良いんですか！？」って驚きでした。普段の私服がオシャレじゃないので、オシャレなアイテムを身に纏って歩くのが恥ずかしくて、いつもの初期装備（黒の半袖・短パン姿）で歩きたいなと思ったぐらいです（笑）。
― そんな“初期装備ニキ”の愛称でも親しまれている塩崎さんが春夏に挑戦したいファッションを教えてください！
塩崎：去年あの黒のTシャツを着すぎて、縮んでしまって（笑）。今年はオシャレな刺繍が入ったTシャツを探そうと思います！
― ちょっとだけ課金する？
塩崎：課金してみようかなと！黒の短パンもレベルを上げてオシャレなものを探してみようかなと思いつつ、やっぱり僕はユニクロさんが好きなので、ユニクロさんの中でまた違う半袖・短パンを探すと思います（笑）。
◆塩崎太智「僕は普通なんです」バラエティでの飾らない姿
― 最近多くの番組に出演されており、特にバラエティでのご活躍が印象的です。「モデルプレス2026年ヒット予測」にも選出させていただきましたが、最近の活動に対する周囲からの反響はいかがですか？
塩崎：ありがとうございます！「テレビで見たよ！」と言っていただけることが増えて。そういう時の上手い返し方がまだわからなくて、今は「いやいやいや〜！」だけ言っているので、（佐野）勇斗にどういう返し方をしたらいいか、相談しようと思います（笑）。
― 先日、吉田仁人さんと曽野舜太さんにインタビューさせていただいたのですが、最近笑顔になったエピソードを伺った際に、塩崎さんのお名前が挙がって。吉田さんはバラエティで活躍する塩崎さんに対して、「まだまだいける！」とおっしゃっていました。
塩崎：メンバーみんな「バラエティ、お前すごいな」って言ってくれるんですけど、そんなん言わんといてほしいんです（笑）！
― というのも、お二人に読まれていました（笑）。塩崎さんは“評価を好まない”って。
塩崎：本当にその通り（笑）！僕が面白いわけじゃなくて、周りの芸人さんとか、編集の仕方とかでおもしろくしてくださっているので、僕は普通なんです。バラエティに出ている時も、楽しいから、めっちゃ楽しい。恥ずかしいから、めっちゃ恥ずかしい…みたいな。何も面白いことできてないので、「おもしろいね」って言われると「おもんないんで…」ってなってしまいます。
― その飾らない人柄が、視聴者の心を掴んでいるのかもしれないですね。「相席食堂」（朝日放送テレビ）での“水落ち”も話題になっていましたが、あれは覚悟を決めてバケツに飛び込んだのでしょうか？
塩崎：自分がテレビっ子で、「相席食堂」も見ていた番組の1つだったので、皆さんのような“水落ち”をどうしてもやりたくて、落ちる場所をずっと探していました。覚悟というよりも、バケツを見つけた瞬間に「お！ええやん！」と思って飛び込みました（笑）。
◆塩崎太智の夢を叶える秘訣
― 最後に、夢を追うモデルプレス読者へ向けて、塩崎さんが思う“夢を叶える秘訣”を教えてください。2025年9月のインタビューでは「続けること」と話していました。
塩崎：変わらないかもしれないです。昔、グループで「ガルアワ」のオープニングアクトに出させていただいた時は、M!LKのことを知ってくださっている方は少なかったと思います。でも、こうして活動を続けてきたことで、シークレットゲストとして呼んでいただけるようになって。本当に嬉しいです。やっぱり諦めずに続けることは大事だなと改めて思いました。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆塩崎太智（しおざき・だいち）プロフィール
2000年9月11日生まれ。和歌山県出身。俳優として、BSフジ／FOD「タクミくんシリーズ-Drama-」（2025）で初主演を務め、TBS「イグナイト-法の無法者-」（2025）、MBS「その着せ替え人形は恋をする」（2024）など数々の作品に出演。5人組ダンスボーカルユニットM!LKのメンバーとしても活動中。2026年9月より、M!LK史上最大規模となるアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”」をスタートさせる。
【Not Sponsored 記事】