【モデルプレス＝2026/05/02】歌手で女優の鈴木愛理が4月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】32歳元ハロプロ美女「骨格レベチ」ミニスカから美脚スラリ◆鈴木愛理、スラリ美脚際立つミニスカ衣装姿披露鈴木は、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルで配信されている番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理の【でしょでしょ！！】」で自身がフィーチャリングとして参加した楽曲「誓いはキュンと。」を初披露し