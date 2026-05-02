鈴木愛理、フリルミニスカから美脚スラリ「脚長すぎ」「骨格レベチ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/02】歌手で女優の鈴木愛理が4月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】32歳元ハロプロ美女「骨格レベチ」ミニスカから美脚スラリ
鈴木は、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルで配信されている番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理の【でしょでしょ！！】」で自身がフィーチャリングとして参加した楽曲「誓いはキュンと。」を初披露したことを報告。「楽曲とアニメの世界観に合わせて これでもか！！！なくらいフリフリなお衣装で挑みました」とつづり、全身ショットを投稿している。胸元にリボンがついたトップス、フリルがふんだんにあしらわれたミニスカートとショートブーツを着用し、笑顔を見せる姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿は「お人形さんみたいで可愛い」「脚長すぎ」「骨格レベチ」「天使ですか？」「ハート射抜かれた」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元ハロプロ美女「骨格レベチ」ミニスカから美脚スラリ
◆鈴木愛理、スラリ美脚際立つミニスカ衣装姿披露
鈴木は、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルで配信されている番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理の【でしょでしょ！！】」で自身がフィーチャリングとして参加した楽曲「誓いはキュンと。」を初披露したことを報告。「楽曲とアニメの世界観に合わせて これでもか！！！なくらいフリフリなお衣装で挑みました」とつづり、全身ショットを投稿している。胸元にリボンがついたトップス、フリルがふんだんにあしらわれたミニスカートとショートブーツを着用し、笑顔を見せる姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆鈴木愛理の投稿に「ハート射抜かれた」と反響
この投稿は「お人形さんみたいで可愛い」「脚長すぎ」「骨格レベチ」「天使ですか？」「ハート射抜かれた」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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