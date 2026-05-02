新宿に謎の“ネスカフェアパート”が出現、“かんたん映え”する2層ラテ作りを体験してきた
ネスレ日本は、期間限定イベント「NESCAFE APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を、4月28日から5月6日まで新宿サザンテラス広場で開催している。都会の屋外空間に“アパートの一室”を模した4つの部屋が登場し、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー『ネスカフェ アイスブレンド』の楽しみ方を、個性的な“住人”との交流を通して体験できるイベントとなっている。
【画像】水にいれた瞬間すぐ溶ける…『ネスカフェ アイスブレンド』
■“アイスコーヒー”として想起されにくい課題も 水に溶ける驚きからアレンジ提案へ
ネスレ日本の尾崎由唯氏は、今回のイベントについて、「コーヒー全体の約4割がアイスコーヒーとなる中、近年は暑さを感じる期間の長期化やライフスタイルの多様化を背景に、今後さらに需要は拡大していくと考えています。一方で、ソリュブルコーヒーのカテゴリーでは、アイスコーヒーを飲みたい時にまだ想起されにくいという課題がありました」と説明。
続けて、「その状況を打開するため、昨年3月に『ネスカフェ アイスブレンド』を発売しました。ネスカフェ史上初となるクリスタルフローズン製法により、フリーズドライコーヒーでありながら冷たい水にもサッと溶ける商品です。今回のイベントでは、その驚きに加え、水に溶けることで広がるアレンジの幅まで楽しんでいただきたいです」と語った。
会場には、101号室から104号室までの4部屋が用意されており、それぞれ異なるアレンジドリンクを楽しむことができる。101号室は「かんたん映えラテ」、102号室は「爆速ブラック」、103号室は「甘い上質ブラック」、104号室は「自由過ぎるマーマレードコーヒー」を提案。各部屋の“住人”と会話しながら、暮らしのワンシーンに合わせたアイスコーヒーの楽しみ方を体験できる構成だ。
■“かんたん映え”がコンセプト、あやんぬさんの101号室で“2層ラテ”作りを体験
筆者が訪れたのは、101号室の「かんたん映えラテ」が楽しめる部屋。イベント初日には、食べ物×ASMRをテーマに活動するフードクリエイター・あやんぬさんが登場。部屋の中は、ピンクを基調にしたかわいらしい空間で、テーブルの上にはミルクやシロップ、「ネスカフェ アイスブレンド」が並び、まるで友人の部屋に遊びに来たような距離感で体験が始まる。
作るのは、ミルクとコーヒーがきれいに分かれた2層のラテ。まずはグラスにミルクを注ぎ、ガムシロップをしっかり加えて混ぜておく。あやんぬさんによると、ミルク側に甘さをつけておくことでコーヒーとの層が分かれやすくなり、きれいな2層に仕上がりやすいという。
その上に、『ネスカフェ アイスブレンド』を冷たい水で溶かしたコーヒーを重ねていく。実際に同商品を冷たい水に入れてみると、粉が沈む間もなくスッと溶けていく。お湯を使っているわけではないのに、軽く混ぜるだけであっという間にアイスコーヒーが完成する様子には、思わず「本当にすぐ溶ける」と声が出るほど。あやんぬさんも「これ、何回見ても驚きますよね」と笑顔を見せていた。
2層に仕上げるもう一つのポイントは、ストローなどに沿わせながら、ゆっくりとコーヒーを注ぐこと。勢いよく入れるとミルクと混ざってしまうため、あやんぬさんも「ゆっくり入れるときれいにできます」と声をかけながら、注ぎ方を丁寧に教えてくれた。
完成した「かんたん映えラテ」は、見た目のかわいさだけでなく、味わいも飲みやすい。下のミルク部分には甘さがあり、上のコーヒー部分はすっきり。混ぜるのが少しもったいなくなるほどの見た目だが、ひと口飲むと、ミルクのまろやかさとコーヒーの香りが重なり、暑い季節にもぴったりの軽やかな一杯になっていた。
同イベントでは、各部屋での体験のほか、フリー試飲スペースで“サッと溶ける驚き”を試せるほか、アイスコーヒー型モニターで水に溶ける演出も楽しめる。そのほかSNS投稿で参加できるプレゼント企画も展開されている。
「NESCAFE APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」は、新宿サザンテラス広場で5月6日まで開催。入場は無料で、各部屋での体験は整理券制となっている。
■“アイスコーヒー”として想起されにくい課題も 水に溶ける驚きからアレンジ提案へ
ネスレ日本の尾崎由唯氏は、今回のイベントについて、「コーヒー全体の約4割がアイスコーヒーとなる中、近年は暑さを感じる期間の長期化やライフスタイルの多様化を背景に、今後さらに需要は拡大していくと考えています。一方で、ソリュブルコーヒーのカテゴリーでは、アイスコーヒーを飲みたい時にまだ想起されにくいという課題がありました」と説明。
続けて、「その状況を打開するため、昨年3月に『ネスカフェ アイスブレンド』を発売しました。ネスカフェ史上初となるクリスタルフローズン製法により、フリーズドライコーヒーでありながら冷たい水にもサッと溶ける商品です。今回のイベントでは、その驚きに加え、水に溶けることで広がるアレンジの幅まで楽しんでいただきたいです」と語った。
会場には、101号室から104号室までの4部屋が用意されており、それぞれ異なるアレンジドリンクを楽しむことができる。101号室は「かんたん映えラテ」、102号室は「爆速ブラック」、103号室は「甘い上質ブラック」、104号室は「自由過ぎるマーマレードコーヒー」を提案。各部屋の“住人”と会話しながら、暮らしのワンシーンに合わせたアイスコーヒーの楽しみ方を体験できる構成だ。
■“かんたん映え”がコンセプト、あやんぬさんの101号室で“2層ラテ”作りを体験
筆者が訪れたのは、101号室の「かんたん映えラテ」が楽しめる部屋。イベント初日には、食べ物×ASMRをテーマに活動するフードクリエイター・あやんぬさんが登場。部屋の中は、ピンクを基調にしたかわいらしい空間で、テーブルの上にはミルクやシロップ、「ネスカフェ アイスブレンド」が並び、まるで友人の部屋に遊びに来たような距離感で体験が始まる。
作るのは、ミルクとコーヒーがきれいに分かれた2層のラテ。まずはグラスにミルクを注ぎ、ガムシロップをしっかり加えて混ぜておく。あやんぬさんによると、ミルク側に甘さをつけておくことでコーヒーとの層が分かれやすくなり、きれいな2層に仕上がりやすいという。
その上に、『ネスカフェ アイスブレンド』を冷たい水で溶かしたコーヒーを重ねていく。実際に同商品を冷たい水に入れてみると、粉が沈む間もなくスッと溶けていく。お湯を使っているわけではないのに、軽く混ぜるだけであっという間にアイスコーヒーが完成する様子には、思わず「本当にすぐ溶ける」と声が出るほど。あやんぬさんも「これ、何回見ても驚きますよね」と笑顔を見せていた。
2層に仕上げるもう一つのポイントは、ストローなどに沿わせながら、ゆっくりとコーヒーを注ぐこと。勢いよく入れるとミルクと混ざってしまうため、あやんぬさんも「ゆっくり入れるときれいにできます」と声をかけながら、注ぎ方を丁寧に教えてくれた。
完成した「かんたん映えラテ」は、見た目のかわいさだけでなく、味わいも飲みやすい。下のミルク部分には甘さがあり、上のコーヒー部分はすっきり。混ぜるのが少しもったいなくなるほどの見た目だが、ひと口飲むと、ミルクのまろやかさとコーヒーの香りが重なり、暑い季節にもぴったりの軽やかな一杯になっていた。
同イベントでは、各部屋での体験のほか、フリー試飲スペースで“サッと溶ける驚き”を試せるほか、アイスコーヒー型モニターで水に溶ける演出も楽しめる。そのほかSNS投稿で参加できるプレゼント企画も展開されている。
「NESCAFE APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」は、新宿サザンテラス広場で5月6日まで開催。入場は無料で、各部屋での体験は整理券制となっている。